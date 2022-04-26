banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Yüksekten düşen şahıs yaralandı
Yüksekten düşen şahıs yaralandı
Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
Geri sayım başladı!
Geri sayım başladı!
"Elektrik ve alkol zammı Bakanlar Kurulu’nda görüşülecek”
"Elektrik ve alkol zammı Bakanlar...
banner404

Adi sapığın cezası açıklandı!

Cinsel saldırı suçundan tutuklu yargılanan sanık Salman Salman’ın aleyhindeki davanın kararı açıklandı.

26 Nisan 2022 Salı 15:02
Adi sapığın cezası açıklandı!

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Cinsel saldırı suçundan tutuklu yargılanan sanık Salman Salman’ın aleyhindeki davanın kararı açıklandı. Salman Salman, “Çocuğun cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz, Darp, Uygunsuz Tavır Hareket ve Sirkat” suçlarından itham edildi. Salman, 28 Ekim tarihinde Lefkoşa'da Reşadiye Sokak üzerinde yürüyen 15 yaşındaki kız çocuğuna, 1 Kasım tarihinde Lefkoşa Surlariçi Mahmut Paşa Sokak üzerinde yürüyen 32 yaşındaki kadına, 1 Kasım tarihinde Lefkoşa'da Polis Sokak üzerinde yürümekte olan 43 yaşındaki kadına, 15 yaşındaki kız çocuğuna, 1 Kasım tarihinde, Lefkoşa Reşadiye Sokak üzerinde yürümekte olan 15 yaşındaki kız çocuğuna kalçalarını sıkmak sureti ile cinsel istismarda bulunmuştu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti sanıkların aleyhine verilen kararı Katip açıkladı. Katip, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve vahametine değindi. Şerife Kâtip, sanığın adaya geldikten sonra 5 kişiye ard arda cinsel saldırı suçunu işlemesi ve kadın ile çocukların cinsel dokunulmazlık ve bedensel dokunulmazlıklarına karşı suç işlemesinin ciddiyetine değindi. Kâtip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 3 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.   

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksekten düşen şahıs yaralandı
Yüksekten düşen şahıs yaralandı
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
5 soygun zanlısı mahkeme huzurunda
5 soygun zanlısı mahkeme huzurunda
Uyuşturucu tasarrufuna 3 tutuklama
Uyuşturucu tasarrufuna 3 tutuklama
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Mitev yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Mitev yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Kendisini ABD askeri olarak tanıttı, dolandırdı!
Kendisini ABD askeri olarak tanıttı, dolandırdı!
Sahte pasaport zanlısı 45 günü aşmamak üzere cezaevine gönderildi
Sahte pasaport zanlısı 45 günü aşmamak üzere cezaevine gönderildi
2 farklı bölgede yangın çıktı
2 farklı bölgede yangın çıktı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim