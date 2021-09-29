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AdaPass soruşturması devam ediyor

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Berk Bingöl, sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı ve bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 14:59
AdaPass soruşturması devam ediyor

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Berk Bingöl, sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı ve bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, Berk Bingöl’ün Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı Berk Bingöl’ün, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’ya ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti. Polis Berk Bingöl’ün  28.09.2021 tarihinde saat 23:30'da Ercan Havalimanından giriş yapmak isterken tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 29.09.2021 15:07
Anahtar Kelimeler:
Berk BingölSahte Adapass
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