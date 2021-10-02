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Adapass görevlisi 2 gün poliste tutuklu kalacak

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında sağlık bakanlığında adapass bölümünde görevli memur olarak çalışan zanlı Murat Zeytin’in aleyhinde soruşturma yürütülen A.K isimli şahsın aşı olmadığı halde aşı olduğuna dair bulunan kaydını sistemden sildiği gerekçesi ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Ekim 2021 Cumartesi 15:29
Adapass görevlisi 2 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, Eylül 2021 tarihi içerisinden sağlık bakanlığında görev ifa ettiği sırada daha önce soruşturması başlatılan meselede adı geçen A.K isimli şahsın sahte aşı kaydını sistemden silerek görevi kötüye kullandığını belirtti.

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Polis zanlının mahkeme emri ile tutuklanmasını ardından evinde yapılan aramada bulunan laptop emare olarak alındığını ve ifade verdiğini, ifadesinde itiraf nitelikli beyanları bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini, aynı suçu daha önce işleyip işlemediğinin araştırılacağını, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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