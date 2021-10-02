Adapass görevlisi 2 gün poliste tutuklu kalacak

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında sağlık bakanlığında adapass bölümünde görevli memur olarak çalışan zanlı Murat Zeytin’in aleyhinde soruşturma yürütülen A.K isimli şahsın aşı olmadığı halde aşı olduğuna dair bulunan kaydını sistemden sildiği gerekçesi ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.