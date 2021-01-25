Adam öldürme suçlamasıyla yargılanan 5 zanlı suçlu bulundu

28.01.2018 tarihinde Gazimağusa’da, önce kalmakta olduğu ikametgâhından tekme tokat alınarak arabaya konan ve götürüldüğü Çanakkale göledinde feci şekilde dövüldükten sonra yüzükoyun gölet kenarındaki suya bırakılan ve boğularak hayatını kaybeden Nijerya uyruklu Kennedy Dede Taomwabwa cinayeti ile ilgili sanık 1 Nidai Şanlı, sanık 2 Ozan Körkurt, sanık 3 Onur Körkurt, sanık 4 Simge Dağdur ve sanık 5 Zekeriya Kurucu polis tarafından tutuklanmıştı.

Mesele ile ilgili olarak 30.01.2018 tarihinde sanık 5, 31.01.2018 tarihinde sanık 2, 01.02.2018 tarihinde sanık 3 ve 4, 03.02.2018 tarihinde ise sanık 1 tespit edilerek polis tarafından tutuklanarak aleyhlerinde Adam Öldürme, adam kaçırma, ciddi darp ve sanık 1’ e 3 suça ilaveten tehlikeli silah taşımak suçu da olmak üzere toplam 4 dava getirilmişti.

Mahkeme safhasındaki ithamlarından sonra tüm sanıklar ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak 09.03.2018 tarihinden itibaren merkezi cezaevine gönderilmişlerdi.

3 yıldan beri devam eden ve duruşmanın merak edilen sonucunun büyük ihtimalle yarın saat 13.00 de açıklanması bekleniyor.

Bugün 25.01.20 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde oturum gerçekleştiren Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye Hazan Aksun’da oluşan ağır ceza heyeti huzurundaki adam öldürme davası ile ilgili tespitlerini aktardı.

Sanıkları işlemiş oldukları suçlardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıklayan başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, savunma avukatlarının müvekkilleri ile ilgili hitaplarını yapabilmeleri hususundaki talepleri doğrultusunda kararı 26.01.21 saat 13.00 tehir etti.

Ağır ceza heyetinin mesele ilgili tespitleri ve sanıklarla ilgili vermiş oldukları karar kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından yaklaşık 3,5 saatte okundu. Bir kez 10 dakika ara verilen karar duruşmasında, 28.01.2018 tarihinde Gazimağusa’da maktul Kennedy Dede Tomwabwa’nın iki aşamada sanık 1,2,3 ve 4 tarafından feci şekilde darp edilip hakiki bedensel incinmesine neden olduklarını, sanık 5’in ise suçun gerçekleşmesinde diğer sanıklara yardımcı olduğu gerekçesiyle aleyhlerinde getirilen suçlamalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Olayın detaylarında ise zanlı 1’in alacağından dolayı zanlı 2 ve 3 ile birlikte maktulün kaldığı ikametgaha giderek onu zorla dışarı çıkardıklarını kanunsuz bir fiille tekme tokat feci şekilde dövdükleri ve yerlerde süründürdüklerini, kaçmaya çalışan ve “Help, Help” (Yardım) diye feryat eden maktulün yere düşmesi sonucu yeniden darbeye maruz kaldığını, sonrasında bir başka araba ile sanık 4 ve 5’in de olaya dâhil olup maktulün Çanakkale göledi kıyısına götürüldüğüne değinildi. Bu yaşananların gerek maktulün kaldığı apartman sakinleri gerekse karşı apartman sakinleri tarafından görüldüğüne dair şahadetin bulunduğuna dair bulgu yapılan kararda

Gölet kenarında maktulün feci şekilde dövülmeye devam edildiği, sanık 1’in tasarrufunda bulundurduğu el fenerine benzer bir alet ile maktulün vücuduna elektro şok uygulayıp baygınlık geçirmesine neden olduğuna değinilen kararda, darp olayına sanık 4’ün de katıldığı, sanık 5’in ise arabada kaldığı, olayı izlediği, korkup ağladığı ve olay yerinden ayrılmamak suretiyle olaya suç ortağı olarak katıldığına vurgu yapıldı. Bu konuda sanık 3 ve 4’ün vermiş oldukları ifade ile sanık 2 ve 5’in vermiş oldukları ifadelerde çelişkiler görülmesi sanık 5’i de olayın içine dâhil olmasına neden oldu. Beraat kararı bekleyen aile bireyleri mahkemenin vermiş olduğu bu karar sonrasında şok geçirmeleri ve mahkeme sonrasında bir süre sinir krizi geçirmelerine neden oldu.

Zanlıların işlemiş olduğu adam öldürme suçunun ömür boyu hapislikle cezalandırılabilen bir suç olduğuna değinilen kararda, iki aşamada gerçekleşen olayda zanlıların maktulü darp ettikten sonra yüzükoyun gölet kenarında su içerisinde yüzükoyun ve yarı çıplak vaziyette bırakıp kaçmalarının araştırılması gerektiği düşünüldüğü zaman işlenen suçun vahameti ile ilgili yönünün de araştırılması gerekir denildi. Feci şekilde darp edilip orada bırakılıp ayrıldıktan sonra deprem sonucu vefat eden bir şahsın sanıkları adam öldürmeden yargılanamaz diyen kıdemli yargıç Şenol, bu meselede ölümün ikinci aşamada neticelenmesi ve bu ölümün birinci olay ile ilgili olması nedeniyle ölüme neden olduğu yönünde değerlendirilir ve adam öldürme suçu işlenir dedi. İkinci aşamadaki mevki bir göl kenarı olduğu ve maktulün yüzükoyun su içinde bırakılmak suretiyle boğularak ölmesi tespiti yapılması doğal bir netice olarak kabul görmektedir dendi.

Kesin ölüm sebebinin polis tarafından tespit edilememesinin önemli bir eksiklik olarak addedilir denilen kararda, suda boğulma pozisyonu şahadet üzerinde değerlendirildiğinde maktulün suda boğulması tespiti ağır basmaktadır denildi.

Sanık 1’in daha önce maktul ile olay mahallinde alacağı konusunda birkaç kez buluşup konuşması ve elektrikli cop kullanmasının da şüpheden ari olarak ortaya çıktığına dair bulgu yaparız diyen Şenol, netice olarak sanıkların maktulü kanunsuz bir fiille feci şekilde darp ederken sanık 1’in de ayrıca elektrikli cop kullanmakta iken polisin gelmekte olduğu haberi üzerine maktulü göl kenarında yüzükoyun su içerisinde bırakıp kaçmalarını, ölümün suda boğulma nedeniyle meydana gelmesinin doğal bir netice olduğuna bulgu yaparız denildi.

Sanık 4’ün kaçırma olayına dâhil olmadığı, sanık 5’in de sanık 1’in direktifiyle arabasıyla olay yerine gitmesini ve darp olayına karışmamasını ileri sürmek suretiyle müdafaa yapması geçerli bir müdafaa sebebi değildir denilen kararda kaçma imkânı olmasına rağmen ikinci aşamada olay mahallinde olayı seyretmesi sona dek kalması suç ortağı konumuna girdiği belirtildi. Kararda ayrıca olay sonrası sanık 1’in evinde pizza partisi düzenlendiği konusunda da değinildi.

Sonuç olarak sanık 1 Nidai Şanlı aleyhine getirilen 1, 2,3, ve 4.cü davalardan, sanık 2Ozan Körkurt 1,2 ve 3.cü davalardan, sanık 3 Onur Körkurt 1,2 ve 3. Ü davalardan, sanık 4 Simge Dağdur 1,3’cü davalardan ve sanık 5 Zekeriya Kurucu da 1.2 ve 3’cü davalardan suçlu bulunarak mahkûm edildikleri belirtildi.

26.01.21 tarihide saat 13.00‘e tehir edilen karar duruşmasında savunma avukatlarının mahkemeye hitaplarından sonra Ağır ceza mahkemesinin sanıklarla ilgili takdir verdiği cezalar açıklanacak.(MHA)