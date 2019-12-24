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Adam kaçıran 5 kişi tutuklandı

Adam kaçıran 5 kişi tutuklandı

24 Aralık 2019 Salı 18:04
Adam kaçıran 5 kişi tutuklandı

21.12.2019 tarihinde saat 16.30 raddelerinde, İskele Cesar Sitesi’nde bulunan dairenin satışından elde edilen komisyonluk oranı ile ilgili gelişen olaylarda, zorla insan kaçırma, alıkoyma, şiddet kullanma tehdidi ve darp suçlarını işledikleri tespit edilen Yunus Nural, Jamshed Turaev, Misak Shahmohammadi, Devlet Barat Baydar ve Mohsen Vatanshenas şikâyet üzerine 23.12.19 tarihinde mahkemeden temin edilen derdest emri gereği 5 zanlı aynı gün tespit edilerek tutuklandı.

Zanlılar bugün 24.12.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri alındı.

Daire satışından elde edilen komisyonluk ücretini paylaşamadılar

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İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan tahkikat memuru Arif Toroslu yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi aktardı. Toroslu şahadetinde,  zanlıların, İskele Cesar Sitesi’nde bulunan  dairenin satışından elde edilecek olan 12195 Sterlin tutarındaki komisyonluk ücretinin müşteki 1 Erfan Nourmohammadi ve müşteki 2 Milad Marivani tarafından alınmasını engellemek istediklerini belirtti. Alınacak olan komisyonluk parasının kendilerinin alacaklı olduklarını ispat edip ileride tahsil edebilmek maksadıyla müşteki 1 ve müşteki 2’ ye şiddet kullanma tehdidinde bulunarak darp ettiklerini söyleyen Toroslu, söz konusu komisyonluk ücretinin zanlı 1 Yunus Nural’in alacağı olduğunu gösteren senetleri zor kullanmak suretiyle müştekilere imzalattıklarını aktardı.

Şikâyet üzerine zanlıların 23.12.19 tarihinde derdest müzekkeresi gereği tutuklandığına değinen Toroslu aynı gün zanlı Yunus Nural’ ın ofisinde ve aracında arama yapıldığını söyledi.  Arama sonucu müşteki 2 nin yazdığı belgenin ofiste, müşteki 1 in yazmış olduğu belgenin de araç içerisinde bulunarak emare alındığına değinen Toroslu mesele ile ilgili olarak zanlı 1.2 ve 4’ ün gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Meselenin yeni olduğuna ve gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibi yanında bölgede bulunan kamera kayıtlarının da incelenecek olduğuna vurgu yapan Toroslu tahkikatını devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç zanlıların 3 er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 24.12.2019 19:27
Anahtar Kelimeler:
GazimagusaInsan Kaçırma
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