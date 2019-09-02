Acumsal serbest bırakıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Convergence Import and Export LTD işyerinde çalışmakta olan zanlı Arzu Beyaz’ın söz konu şirkete ait çek yapraklarını sahteleyip, sahtekârlıkla para temin ettiği iddiası ile başlatılan soruşturmada bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Meseleyle ilgili tutuklanan Arun Acumsal ise suçla bağlantısı görülmediğinden serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 2019 yılı Ocak ve Ağustos ayları içerisinde Lefkoşa ‘da sakin Arzu Beyaz’ın müstahdemi olduğu Lefkoşa‘da sakin Tekin Birinci’nin direktörü ve sahibi olduğu Convergence Import and Export LTD adına ıstar edilmiş Asbank kaşideli 4 adet boş çek yaprağı ve Garanti bankası kaşideli 3 adet boş çek yaprağını sirkat edip 4 adet çek yaprağını yazıp sahteleyip tedavüle sürerek toplam 573 bin TL değerindeki çek yapraklarını sahteledikten sonra tedavüle sürüp sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi. Polis, şikâyetçinin yeni şikâyetleri olduğunu belirtti. Polis, zanlının 31 bin 683 TL vergi borcunu şikâyetçiye ödediğini söyleyip, ödeme yapmadığını mahkemeye aktardı.

Polis, ayrıca zanlının, şikâyetçi Tekin Birinci’ye 227 bin TL borç verdiği iddiasının araştırıldığını ayrıca 5 bin TL maaşı olan zanlının bu parayı nasıl temin ettiğinin de araştırılması gerektiğini belirtti. Polis, zanlını 2018 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında banka hesabında düşük ve yüksek meblağlı hareketler tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, yine zanlının hesabındaki 24 bin sterlinin de nasıl temin ettiğinin de araştırılması gerektiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmada onlarca çek olduğunu belirterek, Beyaz’ın 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturma maksatlı zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.