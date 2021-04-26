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Abimbola Andrew Olaiya tutuksuz yargılanacak

Gönyeli’de sokağa çıkma yasağı bulunduğu sıralarda evde parti yapılması nedeni ile gerçekleştirilen operasyonda ev sahibi zanlı Abimbola Andrew Olaiya’nın odasında uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:38
Abimbola Andrew Olaiya tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ramadan Karahüseyin, zanlı Abimbola Andrew Olaiya’nın “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, tasarruf etme, Yasal emirlere riayetsizlik ve Bulaşıcı hastalıklar yasasına aykırı hareket” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

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Karahüseyin, Gönyeli’de 20 Nisan 2021 tarihinde, saat 21.20 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekip tarafından bir ikametgâhta eğlence amaçlı parti yapıldığının öğrenildiğini belirterek, söz konusu ikametgâhta arama yapıldığını ve zanlıya ait yatak odasında bulunan dolap içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan foil parçasının bulunduğunu söyledi.

Karahüseyin, uyuşturucu madde bulunmasının ardından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bilgi verildiğine işaret ederek, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından bahse konu ikametgâhın ziyaret edildiğini ve emare olarak alınan maddeler ile zanlının teslim alındığını anlattı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna isbati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Abimbola Andrew Olaiya
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