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Abi Karatepe tutuklu yargılanacak

Abi Karatepe tutuklu yargılanacak

15 Mart 2019 Cuma 19:56
Abi Karatepe tutuklu yargılanacak

Abi Karatepe tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta İşadamı Redif Nurel'in ronge rover marka aracını kundaklayan Mehmet Karatepe ile Burak Karatepe bugün girne'de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lapta polis karakolunda görevli Enver kasap, zanlıların 13 Mart'ta Alsancakta park halinde bulunan nurel redife ait aracın ön yan camını kırarak içeriye benzin döküp ateşe verdiklerini söyledi. Polis, zanlıların aynı gün tutuklandıklarını, mahkemeye çıkarılarak haklarında iki gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis zanlıların ifade verip suçlarını kabul ettiğini söyledi. Araçta 80 bin 300 TL hasar oluştuğunu, şikayetin devam ettiğini belirten polis, zanlı Burak karatepenin darp, vahim zarar gibi suçlardan sabıkası olduğunu belirtti. Polis, zanlı Mehmet karatepenin 19 yaşında olduğunu belirterek zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı Burak Karatepenin tutuklu yargılanmasına ve 1 ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi. Dündar Zanlı Mehmet Karatepenin ise iki kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Redif NurelMehmet Karatepe Burak KaratepeKundalamaKundakçıYangın
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