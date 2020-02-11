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9.800 ABD Dolarını Tasarrufuna Geçiren Begench’e 7 Ay Hapis

Ercan Havaalanı’nda Nazar Sadykov tarafından yolcu salonunda bulunan Fatima Muradova'ya teslim etmesi için kendisine emanet eden 9.800 ABD Dolarını tasarrufuna geçiren Begench Halyllayev, 7 ay hapis cezası aldı.

9.800 ABD Dolarını Tasarrufuna Geçiren Begench’e 7 Ay Hapis

Ercan Havaalanı’nda Nazar Sadykov tarafından yolcu salonunda bulunan Fatima Muradova'ya teslim etmesi için kendisine emanet eden 9.800 ABD Dolarını tasarrufuna geçiren Begench Halyllayev, 7 ay hapis cezası aldı.

11 Şubat 2020 Salı 16:12
9.800 ABD Dolarını Tasarrufuna Geçiren Begench’e 7 Ay Hapis

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanı’nda Nazar Sadykov tarafından yolcu salonunda bulunan Fatima Muradova'ya teslim etmesi için kendisine emanet eden 9.800 ABD Dolarını tasarrufuna geçiren Begench Halyllayev, 7 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı, Yargıç Umut İnan açıkladı.

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İnan: “Kamuda Caydırıcı Etki Yaratması İçin 7 Ay Hapis Cezası Verdik”

İnan sanığın işlediği suçların ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaparak, bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve etkin cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 7 ay hapis cezası verdiklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ErcanHavalimanıHırsızlık
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