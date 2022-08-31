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9 zanlı cezaevine gönderildi

KKTC sınırları kaçakçıların ve mültecilerin kontrolsüz geçiş olmaya devam ediyor. Her gün söz konusu sınırlardan Güney İle Kuzey arasında geçiş yapan onlarca kişi yakalanırken yakalanmayanlar ise rahatça geçiş sağlıyor.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:32
9 zanlı cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC sınırları kaçakçıların ve mültecilerin kontrolsüz geçiş olmaya devam ediyor. Her gün söz konusu sınırlardan Güney İle Kuzey arasında geçiş yapan onlarca kişi yakalanırken yakalanmayanlar ise rahatça geçiş sağlıyor. Dün Güney’den Kuzey’e geçiş yapmak isterken yakalanan 9 Suriyeli mülteci daha mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hakan Savtekin, olguları aktardı. Polis, 9 Suriye uyruklu mültecinin, 27 ile 30 Ağustos tarihlerinde Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal edip, KKTC’ye yasal olmayan yolla giriş yaptıklarının tespit edildiğini ve tutuklandıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptığının dikkate alınarak yasal statüleri olmadığından davalarında hazır olması maksadı ile tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, yasal statüsü olmayan 9 zanlının da 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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