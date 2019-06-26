9 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 19 Şubat 2016 tarihinde King Autos Galeri’nin kundaklanması ile ilgili olarak yargılanıp 9 yıl hapis cezası alan Mahmut Selkar’ın istinafı reddedildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mahmut Selkar, kundaklama, binadaki eşyaları ateşe verme, kasti hasar, mülke tecavüz ve ağır bir suç işlemek için binaya girme davalarından suçlu bulup mahkûm edilmişti.

Olay nasıl olmuştu?

19 Şubat 2016 tarihinde Lefkoşa’da eş zamanlı olarak Opel Plaza, King Autos ve Özmerhan Finans isimli iş yerlerinin kundaklanmasıyla birlikte iki oto galeride bulunan çok sayıda araç, yanarak kullanılmaz hale gelmişti. Polis ekiplerinin yaptığı geniş çaplı soruşturma sonrasında görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Mahmut Selkar, Eren Baysal, Ozan Ogeyik ve Adem Bağlars; Opel Plaza ve King Autos isimli iş yerlerinde bulunan toplamda 24 aracın üzerine ve Özmerhan Finans isimli iş yerinin girişine yanıcı madde dökerek kasten ateşe vermek suçundan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandılar. Kundaklama olayında özellikle King Autos isimli oto galeride bulunan 9 adet lüks araç ile Opel Plaza’da bulunan 15 araç kullanılamaz hale gelmiş ve 3 iş yerinde de büyük maddi hasar oluşmuştu.