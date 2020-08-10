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9 kök hint keneviri ele geçirildi

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda saksı içerisinde ekili toplam 9 kök hintkeneviri bulunarak tutuklanan İsmail Kılıç bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:32
9 kök hint keneviri ele geçirildi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda saksı içerisinde ekili toplam 9 kök hintkeneviri bulunarak tutuklanan İsmail Kılıç bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

BİRÇOK EMARE ALINDA

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, mahkemede olguları aktardı. 

Zor, 6 Ağustos saat 16.00 sıralarında Girne’ye bağlı Esentepe’de yapılan operasyon sonucu zanlının tasarrufunda saksı içerisinde ekili toplam 9 kök Hint keneviri olduğuna inanılan bitkiler, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet kavanoz, foil kâğıt parçaları, uyuşturucu içiminde kullanıldığına inanılan lastik ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet makas bulunarak emare alındığını söyledi.

BULGULAR LABORATUVARDA

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, ele geçirilen uyuşturucu ve emarelerin parmak izi incelemesine ve devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini belirtti.

Polis, uyuşturucuyla ilgili analiz sonuçları ve parmak izi sonuçlarının beklendiğini belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail KılıçUyuşturucu
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