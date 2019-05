9 kişinin yaralandığı trafik kazasında araç sürücüleri tutuklandı

23.5.2019 tarihinde Dörtyol – Türkmenköy çemberi arasında meydana gelen ve sürücüler dahil toplam 9 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili her iki araç sürücüsü tutuklandı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan KRJ 279 plaka no’lu araç sürücüsü Russell Straton (E.80) ve HY.374 araç sürücüsü Fatma Abay (K.38) bugün 24.5.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesine çıkarıldılar.

Her iki araç sürücüsü kusurlu bulundu

Tahkikat memuru şahadetine devamla, kaza yerinde yaptığı incelemede, vuruşma noktasının yolun tam ortasına denk gelmesi ve kazaya methaldar her iki aracın kazada ön sol kısımlarından hasar görmesi göz önünde tutulduğu zaman araçların kendi şeritlerinde olmadığı izlenimini ortaya çıkmaktadır dedi. Her iki sürücü verdikleri gönüllü ifadelerinde karşı aracın kendi tarafına geçtiğini iddia etmişlerdir diyen Hüda zanlı 1 in ayrıca kaza öncesi veya hemen sonrasında gördüğü mavi renk meçhul bir arabadan bahsettiğini aktardı. Kaza mahallinin yerleşim alanı dışında olması nedeniyle Kamera kaydı olmadığına değinen Hüda gerek mavi renk araba ile ilgili gerekse gördü tanığı konusunda araştırmalarını sürdürebilmek maksadıyla sanıklar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını emretti. (MHA)