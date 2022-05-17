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9 Kilo uyuşturucuyla yakalandı!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal Ve Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti.

17 Mayıs 2022 Salı 13:10
9 Kilo uyuşturucuyla yakalandı!

Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal Ve Tasarruf suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Aikaterini Katsafadou mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal Ve Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 05.05.2022 tarihinde saat 15:10'de Ercan Devlet Havalimanından K.K.T.C'ye giriş yapan Zanlı Aikaterini KATSAFADOU'nun (k-38) valizi içerisinde Gümrük ve Rüsumat dairesinde görevli personel ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polisler tarafından huzurunda yapılan kontrolde; 9 paket halinde şeffaf naylon içerisinde 8 kilo 963 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınıp, zanlının “Son yolculuk operasyonu” kapsamında tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda Zanlının 04.05.2022 tarihinde Yunanistan'da uyuşturucu işleriyle uğraştığını bildiği Makis isimli şahsın yönlendirmesi ile tanımadığı bir bayan şahıs ile görüşüp KKTC'ne gelmek için biletleri, KKTC'de kalacağı otele ait giriş belgelerini ve yolda ihtiyaçlarını karşılamak için 450 Euro para aldığının öğrenildiğini söyledi. Polis, yine yapılan soruşturmalarda zanlının 05.05.2022 tarihinde Yunanistan'da Makis isimli şahısın yönlendirmesi ile bilet ve otel giriş belgelerini aldığı bayan şahıs ile hava alanında buluşup tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri KKTC'ne ithal etmek için teslim aldığının öğrenildiğini anlattı. Polis, yapılan soruşturmalarda zanlının söz konusu maddeleri Makis isimli şahsın ayarladığı otel yerleştikten sonra konu şahsın yönlendireceği tanımadığı bir şahsa teslim edeceği ve bu işe karşılık olarak da 1000 Euro para alacağının öğrenildiğini söyledi. Polis, zanlının tercüman aracılığı ile suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtip, piyasa değeri 6 milyon TL olan uyuşturucuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın tamamlandığını anlattı. Polis, Yunanistan vatandaşı olan ve yargılanmaktan kaçma ihtimali olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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