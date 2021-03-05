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9 kanaryadan 6’sı bulundu

05 Mart 2021 Cuma 18:20
9 kanaryadan 6’sı bulundu
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23.02.21 tarihinde Gazimağusa’da Ü.Ö’ye ait ambar odasında beslediği kanatlı kuşlardan 9 adet kanarya kuşu ile bir adet kuş kafesinin sirkat edilmesi meselesi ile ilgili olarak Gazimağusa sakini İbrahim Turaç ve Hüseyin Atatüre 02.03.21 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tasarruflarında bulunan 6 adet kanarya kuşu emare olarak alındıktan sonra tutuklanmışlar ve 03.03.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 05.03.21 tarihinde ambar açma ve sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar ve tutukluluk süreleri dörder gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Uyguner, zanlıların 23.02.21 tarihinde Gazimağusa sakini Ü.Ö’na ait kapalı ancak kilitsiz ambar odasının kapısını açmak suretiyle içeriye girdiklerini ve ambar içerisinde beslediği kuşlardan 1000 TL değerinde 6 çift anaç, 4 adet yavru kanarya, 1 çift 4 yaşında kanarya ve 1 çift sarı renk mozambik kanarya sirkat ettiklerini söyledi.

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Sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili olarak 02.03.21 tarihinde zanlıların tespit edilerek sorgulandığını, zanlı 1’in suçunu itiraf ederek bir inşaatta muhafaza ettiği 6 adet kanarya kuşunu teslim ettiğini ve emare alındığını belirten tanık polis, her 2 zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlı 1’in gönüllü ifade vermek suretiyle suçu üstlendiğini, zanlı 2’nin ise aleyhindeki suçlamaları ret ettiğini söyleyen tanık polis, zanlıların 03.03.21 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde ikişer gün tutukluluk emri temin edildiğini ve bu süre içerisinde 2adet Mozambik türü kanarya ile bir adet kuş kafesinin de bulunarak emare alındığına dikkat çekti.

Tahkikatın devam etmekte olduğuna ve henüz bulunamayan emarelerin olduğuna vurgu yapan tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine dörder gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların dörder gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim TuraçHüseyin AtatüreKanarya
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