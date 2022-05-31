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9 bin 200 TL değerindeki eşyaları çaldı

Lefkoşa’da bir evden 9 bin 200 TL değerindeki eşyaları çalan sanık Hüseyin Kurkmaz’ın aleyhindeki karar bugün açıklandı.

31 Mayıs 2022 Salı 11:17
9 bin 200 TL değerindeki eşyaları çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da bir evden 9 bin 200 TL değerindeki eşyaları çalan sanık Hüseyin Kurkmaz’ın aleyhindeki karar bugün açıklandı.

2021 Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’da Surlariçi’nde A.H’ye ait ikametgâhın giriş kapısı içerisinde ayni bölgede sakin Hüseyin Kurkmaz, hasar yapmadan giriş kapısından eve girip, konu ikametgâha ait spiral, dağ bisikleti 1 adet ayna, 1 adet su sebili, iki adet avize, cep telefonu, yüzük gibi eşyaları sirkat etmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Yargıç Kâtip açıkladı. Kâtip, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve vahametine değindi. Kâtip, sanığın, müştekinin evine girip 9 bin 200 TL değerindeki eşyaları sirkat ettiğini ve konu eşyaların bir kısmının bulunabildiğini belirtti. Kâtip, sanığın işlediği suçların ciddiyetine değinip, konu suçları işleyen veya işleme eğiliminde olan kişilere karşı kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 2 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Son Güncelleme: 31.05.2022 12:04
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