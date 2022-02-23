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834 kilo Nargile tütünü ile yakalandılar!

Tunar Gümrükleme LTD'ye ait iş yeri içerisinde bulunan MV 178 plakalı tırın arkasında bağlı 2727 R plakalı Dorse içerisine gizlenmiş vaziyette 500.000 TL değerinde toplam 834 kilo Nargile tütünü tespit edildi.

23 Şubat 2022 Çarşamba 16:16
834 kilo Nargile tütünü ile yakalandılar!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber   

Tunar Gümrükleme LTD'ye ait iş yeri içerisinde bulunan MV 178 plakalı tırın arkasında bağlı 2727 R plakalı Dorse içerisine gizlenmiş vaziyette 500.000 TL değerinde toplam 834 kilo Nargile tütünü tespit edildi.  Tunar Gümrükleme LTD direktörü zanlı-1 Faruk Yıldırım ve tır şoförü olan zanlı 2 Burhan Bayandursun tutuklandı ve bugün mahkemeye çıkarıldı. 

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, 22.02.2022 tarihinde yurtdışından KKTC'ye giriş yapan MV 178 plakalı tırın arkasında bağlı bulunan 2727 R plakalı dorse içerisinde kaçak nargile tütünü olduğuna dair bir bilgi alındığını belirtti. Polis, aynı gün alınan bilgi üzerine bir polis ekibinin ve Kaçakçılıkla Mücadele Gümrük Şube Amirliği personeli tarafından Hamitköy'de faaliyet gösteren Tunar Gümrükleme LTD'ye ait iş yeri içerisinde bulunan MV 178 plakalı tırın arkasında bağlı 2727 R plakalı Dorse içerisine gizlenmiş vaziyette 500.000 TL değerinde toplam 834 kilo Nargile tütünü tespit edildiğini anlattı. Polis, 

akabinde söz konusu tütünün KKTC'ye ithalatçısı olan Tunar Gümrükleme LTD direktörü zanlı-1 Faruk Yıldırım ve tır şoförü olan zanlı 2 Burhan Bayandursun’un derdest emri gereği tutuklandıklarını ve nargile tütünlerinin MV 178 plakalı tırın arkasında bağlı 2727 R plakalı dorsenin emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, meselenin tahkikatının henüz yeni başladığını belirtip, zanlı-1 ve 2’nin mesele ile ilgili olarak birer gönüllü ifade verdiklerini anlattı.

Polis, zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin devam ettiğini belirterek, her iki zanlının da daha önce ülkeye Gümrüğe Beyan edilmemiş eşya getirip, bu eşyaları henüz isimleri tespit edilemeyen kişilere verdiğine inanıldığını bunların araştırılması için bir süreye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Polis, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde tahkikata müdahale etme olasılıkları olduğundan tahkikatın salim bir şekilde yürütülmesi içi her iki zanlının da 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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