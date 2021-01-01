banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2021’e hoş geldik
2021’e hoş geldik
Acil Durum Hastanesi fiyaskosu!
Acil Durum Hastanesi fiyaskosu!
Başı eğik olanın celladı çok olur!
Başı eğik olanın celladı çok...
Yeni yıla girerken...
Yeni yıla girerken...
banner376

832 adet uyuşturucu hapla yakalandılar!

Girne’de herkesin yılbaşı partisi hazırlığı yaptığı saatlerde narkotik polisleri Noel Baba operasyonu yaparak tasarruflarında 832 adet mdma türü uyuşturucu hap bulunan zanlılar Ali Solmaz ve Ahmet Şimşek’i tutuklayarak mahkeme huzuruna çıkardı.

01 Ocak 2021 Cuma 13:44
832 adet uyuşturucu hapla yakalandılar!
banner337
banner351

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Ahmet Bayram 31 Aralık 2020 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgi üzerine Girne adresinde sakin zanlı Ali SOLMAZ’ın alınan ihbar üzerine ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde 832 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

banner341
Polis yapılan soruşturmada mesele ile ilgili bağlantısı görülen zanlılar Ali Solmaz ve Ahmet Şimşek’in tutuklandığını ve söz konusu haplar ile ilgili izahat istendiğinde halen aranmakta olan bir şahsın Ahmet Şimşek’in yönlendirmesi ile konu hapları ithal ettirdiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis meselenin soruşturmasının devam ettiğini arana bir şahsın bulunduğunu belirterek tahkikat maksatlı zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ali SolmazAhmet Şimşek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 kişi yasağa uymadı!
11 kişi yasağa uymadı!
Alkol şişede durduğu gibi durmadı!
Alkol şişede durduğu gibi durmadı!
Girne'de uyuşturucu
Girne'de uyuşturucu
Öğrenci yurdunun eşya deposunu açan 3 kafadar umduklarını bulamadı
Öğrenci yurdunun eşya deposunu açan 3 kafadar umduklarını bulamadı
18 aylık Deniz bebek yoğun bakımda
18 aylık Deniz bebek yoğun bakımda
Suçu bir tane değil!
Suçu bir tane değil!
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Servet Salman'a otopsi yapıldı
Servet Salman'a otopsi yapıldı
Ayhan Uygun'a otopsi yapıldı
Ayhan Uygun'a otopsi yapıldı
32 mülteciyi KKTC’ye kaçak yolla getirilmesine yardımcı olmuştu
32 mülteciyi KKTC’ye kaçak yolla getirilmesine yardımcı olmuştu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim