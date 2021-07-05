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3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
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8 yıl önce çalıştığı işyerinden 50 bin TL sirkat etti

Ataçağ LTD’de 2013 yılında ecza deposunda çalışan ve sattığı malzemelere karşılık tahsil ettiği 50 bin TL’yi sirkat eden Muhsin İlvan’ın aleyhindeki karar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:27
8 yıl önce çalıştığı işyerinden 50 bin TL sirkat etti

Kamalı Haber

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Umut İnan açıkladı. Yargıç Umut İnan, sanığın işlediği suçun ciddi ve vahim oluşunun altını çizdi.

Kâtip, sanığın müştekiye 50 bin TL ödeme yaptığını ve işverenin şikâyetini geri çektiğini belirtti.

Kâtip, sanığın işlediği suçların ciddiyetine değinip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ataçağ LtdMuhsin Ilvan
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