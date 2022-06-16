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8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulundu!

“Çocuğun Cinsel Dokunulmazlığını İhlal Ve Alıkoyma, Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Dükkân Açma, Sirkat” suçlarından tutuklanan zanlı Nabeel Nabeel yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Haziran 2022 Perşembe 17:43
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulundu!

Evrim Kamalı    

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

“Çocuğun Cinsel Dokunulmazlığını İhlal Ve Alıkoyma, Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Dükkân Açma, Sirkat” suçlarından tutuklanan zanlı Nabeel Nabeel yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, zanlı Nabeel Nabeel’in 31.05.2022 – 07.06.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da meydana gelen “Çocuğun Cinsel Dokunulmazlığını İhlal Ve Alıkoyma, Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Dükkân Açma, Sirkat” suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis,  06.06.2022 tarihinde 19:00-20:30 saatleri arasında Lefkoşa'da Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde bulunan çocuk parkı içerisinde Lefkoşa'da sakin Nabeel Nabeel’in parkın yanında oynamakta olan Lefkoşa'da sakin olan 8 yaşındaki kız çocuğunu kendisine yemiş alacağı hususunda kandırarak adı edilenin cinsel dokunulmazlığını ihlal etmek niyetiyle çocuk parkına götürüp ailesinin rızası dışında alıkoyarak, cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının 07.06.2022 tarihinde tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının tespit edilmesine müteakip yapılan soruşturma esnasında toplamda 5 farklı iş yerine girerek farklı miktarlarda para ve alkollü içkileri de sirkat ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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