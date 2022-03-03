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8'i tutuklu 2'si tutuksuz yargılanacak

Yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a geçmek için anlaşan ikisi insan kaçakçısı toplam 10 kişi Lefkoşa Kaza Mahkemesine huzuruna çıkarıldı.

03 Mart 2022 Perşembe 13:23
8'i tutuklu 2'si tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a geçmek için anlaşan ikisi insan kaçakçısı toplam 10 kişi Lefkoşa Kaza Mahkemesine huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, 27.02.2022 tarihinde saat 23:00'da, Akıncılar yolu üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde Zanlı 1- Koray Kul’un kullanımında bulunan NZ 355 plakalı salon araç içerisinde Zanlı 2 Eugene Sone Bwese, Zanlı 3- Abedi Mala Noel, Zanlı 4- Nzita Mananga Blondy, Zanlı 5 Desmond Alikornwo Amadı ve zanlı 6- Erkin Beshımov’un kullanımındaki EN 964 plakalı salon araç içerisinde Zanlı 7- Hammad Lıaqat, zanlı 8 Talha Murtaza, zanlı 9 Mazhar Ali, zanlı 10 Jamshair Alı’nin 25 Euro karşılığı Zanlı 1 ve Zanlı 6 tarafından insan kaçakçılığı yapıp, Akıncılarda Askeri yasak bölgeyi ihlal edip KKTC'den Güney Kıbrıs’a geçirmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurdukları esnada tespit edildiklerini belirtti. Polis, aynı gün Zanlı 1- Koray Kul, Zanlı 6- Erkin Beshımov ve Zanlı 9- Mazhar Alı gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçlarını itiraf ettiklerini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlı 1 ve 6’nın teminatla serbest kalması, diğer 8 zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlılar 1 ve 6’nın  yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 3’er kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve  30’ar bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.  Mahkeme, diğer 8 zanlının ise 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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