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8 gün daha tutuklu kalacak

Güzelyurt’ta meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu ve KKTC'de İkamet İzinsiz" suçlarından tutuklanan zanlı Wisdom Ojonugwa Onoja mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:21
8 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Güzelyurt’ta meydana gelen  "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu ve KKTC'de İkamet İzinsiz" suçlarından tutuklanan zanlı Wisdom Ojonugwa Onoja mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Orçun Karahüseyin, huzurda bulunan Zanlı Wisdom Ojonugwa Onoja’nın 07.07.2022 tarihinde Güzelyurt'ta meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu ve KKTC'de İkamet İzinsiz" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 07.07.2022 tarihinde saat 19:00'da Güzelyurt Manisa Bulvarı üzerinde Trafik Şubesine bağlı polis ekibi tarafından yapılan Trafik Denetimi esnasında, Lefkoşa'da sakin zanlının kullanımındaki NA 367 plakalı salon aracın durdurulmasına müteakip yapılan arama neticesinde; zanlının giymekte olduğu eşofmanın cebi içerisinde; jelatinle sarılmış kareli defter kâğıdına sarılmış vaziyette yaklaşık 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare olarak zapt edilmiş olup konu şahsın suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, aynı gün zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, aynı gün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nden alınan arama emri ışığında zanlının ikametgahında huzurunda yapılan arama neticesinde kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini söyledi. Polis, Muhaceret Şubesinden yapılan soruşturmada, zanlının 01.10.2019 tarihinden itibaren bugüne kadar KKTC'de 1010 gün süreyle ikamet izinsiz olarak kalmakta olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, 08.07.2022 tarihinde zanlının aleyhinde Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcından 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini söyledi. Polis, zanlının konu uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeleri nereden temin ettiği ile ilgili herhangi bir tespit yapılamamış ve bu bağlamda soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini belirtti.  Polis, ayrıca emare olarak zapt edilen bahse konu maddelerin ve zanlının kullanımında tespit edilen cep telefonunun gerekli incelemelerinin yapılmasının henüz tamamlanamadığını söyledi.

Polis, zanlının serbest kalması halinde yürütülen tahkikata etki etme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğundan bu safhada tahkikatı sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde 8 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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