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8 Bin 144 Doları cebe indirince tutuklandı

20 Nisan 2022 Çarşamba 12:25
8 Bin 144 Doları cebe indirince tutuklandı

10.01.2022 tarihinde, İskele’de, B.G.E.(E-42), yurt dışında bulunan bir şahıs tarafından  KKTC’de satın almış olduğu dairenin aylık taksitini ilgili şirkete yatırması için, M.N.(K-36) aracılığıyla havale edilen 8,144 ABD Doları parayı, ilgli şirkete yatırmadığı halde şirkete yatırdığını gösteren sahte olarak düzenlenmiş makbuzu, bahse konu şahsa whatsapp uygulaması ile göndermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında B.G.E.(E-42) ve M.N.(K-36) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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