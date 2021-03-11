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8 ay hapis yatacak

Güzelyurt’ta 2018 yılı içerisinde 563 miligram ağırlığında Eorin türü uyuşturucu madde, tedavi amacıyla kullanılan 59 adet Buprenorphine türü uyuşturucu hap ve 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde almak ve tasarruf etmek suçları nedeniyle tutuklanan sanık Metin Kuşçu, aleyhindeki dava bugün karara bağlandı.

11 Mart 2021 Perşembe 17:35
8 ay hapis yatacak
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta 2018 yılı içerisinde  563 miligram ağırlığında Eorin türü uyuşturucu madde, tedavi amacıyla kullanılan 59 adet Buprenorphine türü uyuşturucu hap ve 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde almak ve tasarruf etmek suçları nedeniyle tutuklanan sanık Metin Kuşçu, aleyhindeki dava bugün karara bağlandı.

Nüvit Gazi’nin başkanlığında Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davanın kararını Kıdemli Yargıç Şerife Katip açıkladı. Katip, sanığın geçmiş dönemlerde de işlediği benzer suçlardan oluşan sabıkasının söz konusu olduğunu belirterek, uyuşturucu bağımlılığından kurtulabilmek için tedavi görerek bir savaş verdiğinin rapor şeklinde sunulduğunu kaydetti. Uyuşturucunun ülkemizde yaygınlık gösterdiğine vurgu yapan Katip, karar verilirken kamu yararını sağlamak ve sanığı topluma kazandırmak ilkelerinin göz önünde bulundurulduğunu dile getirdi. Bahse konu olan uyuşturucu maddelerin miktarının oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Katip, uyuşturucu suçlarının önüne geçilebilmesi için caydırıcılık ve kamu yararının düşünülerek ceza verilmesi gerektiğini anlattı. Katip, adaletin erken tecelli etmesine ve polise yardımcı olduğu üzerinde de durarak, sanığın 8 ay hapis cezasına çarptırıldığına karar verildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Metin KuşçuUyuşturucuGüzelyurt
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