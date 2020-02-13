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8 ay hapis yatacak

Kasım 2019 ayı içerisinde ucuzluk pazarlarından tanesi 9 TL ye aldığı ürünleri duty free shop’ dan aldığını beyan ederek fahiş fiyata satan ve KKTC de turist statüsü ile bulunan sanık Turhan Deringöl yargılandığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda 8 ay hapse mahkum edildi.

8 ay hapis yatacak

Kasım 2019 ayı içerisinde ucuzluk pazarlarından tanesi 9 TL ye aldığı ürünleri duty free shop’ dan aldığını beyan ederek fahiş fiyata satan ve KKTC de turist statüsü ile bulunan sanık Turhan Deringöl yargılandığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda 8 ay hapse mahkum edildi.

13 Şubat 2020 Perşembe 18:37
8 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Kasım 2019 ayı içerisinde ucuzluk pazarlarından tanesi 9 TL ye aldığı ürünleri duty free shop’ dan aldığını beyan ederek fahiş fiyata satan ve KKTC de turist statüsü ile bulunan sanık Turhan Deringöl yargılandığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda 8 ay hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi yargıcı Temay Sağer huzurunda gerçekleşen bugünkü karar duruşmasında sanık sahte belge düzenleme ve sahtekarlıkla para temini suçlarından suçlu bulunup mahkum edildi. Sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi bir suç olduğunu bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirten Yargıç Sağer sanığın ülkemize turist olarak geldiğini ve gelir gelmez dolandırmak maksadı ile faliyete geçtiğini bu davranışın sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek sanığı suçlu bulup mahkum olduğu davalardan 8 ay hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı.

Dava konusu olaylar nasıl olmuştu?

Sanık yapılan şikayet üzerine tespit edilerek 19 Kasım 2019 tarihinde tutuklanmış yapılan sorgusunda sanığın kendisini İzmir’ de bir hava limanının duty free shopunda  üst düzey yetkili olarak tanıtarak ucuzluk pazarlarından aldığıu ucuz kol saatleri ve parfümleri farklı kişilere duty free den alınmış orijinal ürün olarak belirterek Kasım 2019 ayı içerisinde toplamda  3000 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Turhan Deringöl
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