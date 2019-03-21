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8 aracın camını kıran kişi uyuşturucu bağımlısı çıktı

8 aracın camını kıran kişi uyuşturucu bağımlısı çıktı

21 Mart 2019 Perşembe 18:58
8 aracın camını kıran kişi uyuşturucu bağımlısı çıktı

8 ARACIN CAMINI KIRAN KİŞİ UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ÇIKTI

14 Mart 2019 tarihinde saat 21.00 ile 15 Mart 2019 tarihi saat 06.00 arasında Gazimağusa Maraş bölgesinde ikamet dışında ve ikamet avlusunda park halindeki toplam  8 aracın ön sol ve sağ camlarını kırıp araç içerisinden muhtelif eşya ve nakit para sirkat ederek 10000 TL zarar meydana getiren Güzelyurt sakini H.Y ( E.25) 17.3.19 tarihinde tutuklanmıştı.

18 Mart 2019 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. 21.3.19 tarihinde zanlı tekrar mahkemeye çıkarıldı. Tahkikat memuru muhammet Göztaş tahkikatını tamamladığını belirterek zanlının aleyhinde birden fazla mesele olması nedeniyle  kaçma ihtimali olduğunu bu nedenle davası görüşülünceye değin merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti . Yargıcın  zanıya konuşma fırsatı vermesi üzerine zanlı cevaben " ben uyuşturucu bağımlısıyım. Kimse elimden tutup doktora götürmedi. Tedavi görmek istiyorum. Cezaevine gönderirseniz tedavi olamayacağım " dedi. Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıyı davası görüşülünceye değin bir ayı geçmemek kaydıyla merkezi cezaevine gönderdi. Ayrıca  zanlının sinir ve ruh hastanesinde derhal doktor kontrolünden geçirilmesini emretti. (MHA)

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