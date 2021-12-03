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7.65'likle yakalandı

Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma suçundan tutuklanan zanlı Koral Kalkan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Aralık 2021 Cuma 16:34
7.65'likle yakalandı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma suçundan tutuklanan zanlı Koral Kalkan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yemini şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, huzurda bulunan zanlı Koral Kalkan’ın Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 23 Kasım 2021 tarihinde 18.10 raddelerinde Gönyeli’de, Küçükçekmece Sokak üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan operasyon esnasında zanlının tasarrufunda Smith Wesson marka 7.65 mm çapındaki tabancayı kanunsuz olarak taşıyıp tasarruf ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, bahse konu tabancanın emare olarak alınmış olup adı edilen zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün  ispatı vücutta bulunmaları, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Koral KalkanSilah
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