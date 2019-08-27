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75 TL değerinde tütün ve slim sigara filtresi ve kağıdı çalarak tutuklandı

26.8.19 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Gazimağusa’da, bir alışveriş merkezinin sigara reyonundan 2 adet 50 gr rothmans tütün, 3 paket rızla ultra slim sigara filtresi ve 2 adet sigara kâğıdı aldıktan sonra pantolonu içerisine saklayarak alışveriş merkezinden ayrılan Ulukışla sakini İlyas Özata isimli kişi tutuklandı.

75 TL değerinde tütün ve slim sigara filtresi ve kağıdı çalarak tutuklandı

26.8.19 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Gazimağusa’da, bir alışveriş merkezinin sigara reyonundan 2 adet 50 gr rothmans tütün, 3 paket rızla ultra slim sigara filtresi ve 2 adet sigara kâğıdı aldıktan sonra pantolonu içerisine saklayarak alışveriş merkezinden ayrılan Ulukışla sakini İlyas Özata isimli kişi tutuklandı.

27 Ağustos 2019 Salı 17:52
75 TL değerinde tütün ve slim sigara filtresi ve kağıdı çalarak tutuklandı

Tutuklanan zanlı bugün 27.8.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Şükrü Hafız verdiği yeminli şehadette, zanlının 26.8.19 tarihinde Gazimağusa’da bir alışveriş merkezinden 75 TL değerinde 2 paket sigara tütünü,3 paket slim sigara filtresi ve2 adet sigara sarmada kullanılan kâğıt sirkat ettiğini aktardı.

Sirkat ettiği ürünleri giymekte olduğu pantolonu içerisine gizleyen zanlının kasaya ibraz etmeden alışveriş merkezinden ayrıldığına vurgu yapan Hafız şikâyet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını aktardı.

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 Zanlının verdiği gönüllü ifadede suçunu itiraf ettiğini, yazılı dava tebliğine de kabul ederim cevabını verdiğini belirten Hafız, KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının davası görüşülünceye değin KKTC dışına çıkışını men ederek kimlik kartı, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 50000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 27.08.2019 18:02
Anahtar Kelimeler:
İlyas ÖzataHırsızlıkMarket
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