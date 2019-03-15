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72 yaşındaki kadına tecavüz eden zanlı tutuklu yargılanacak

72 yaşındaki kadına tecavüz eden zanlı tutuklu yargılanacak

15 Mart 2019 Cuma 17:50
72 yaşındaki kadına tecavüz eden zanlı tutuklu yargılanacak

72 yaşındaki kadına tecavüz eden zanlı tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da 72 yaşındaki bir kadını evine girerek darp eden, cinsel tecavüz suçu işledikten sonra 300 TL parasını ve bankamatik kartını çalarak kaçan 28 yaşındaki Ergün Karadağ bugün teminat maksatlı yeniden Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ali Aslan, erkek meçhul bir şahsın 3 Mart 2019 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lapta’da 72 yaşındaki B.B. isimli İngiliz kadının kapısını çalıp açmasını sağladıktan sonra zorla içeri girdiğini, B.B.’nin elini kolunu bağladıktan sonra yatağa götürüp zorla oral ilişkiye girdiğini söyledi. Polis, söz konusu erkek şahsın cinsel tecavüz suçunu işledikten sonra B.B.’nin yüzüne tokat atıp cüzdanı içerisinde bulunan 300 TL ile bankamatik kartı ve şifresini aldıktan sonra evden çıkış yaptığını belirtti. Mesele ile ilgili yapılan soruşturma sonucunda söz konusu şahsın Karşıyaka’da ikamet eden Ergün Karadağ olduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis memuru, aynı gün tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek, “Cinsel tecavüz”, “Soygun” ve “Mülke Tecavüz”suçlarını işlediğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının çaldığı bankamatik kartından ise 300 TL çekip harcadığını anlattığını açıkladı. Polis, yapılan tanıtma merasiminde de müştekinin zanlıyı teşhis ettiğini açıkladı.

Polis memuru Ali Arslan, zanlının on gündür tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada sadece oral yolla değil parmakları ile de müştekinin cinsel organına sokarak iki kez cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Polis, zanlının doktor kontrolünden geçirildiğini, cezai ehliyeti olduğuna dair rapor alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının altı ayrı suçtan sabıkası olduğunu, ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirterek teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar işlenen suçların vahim suçlar olduğunu belirterek zanlının tutuklu yargılanmasına ve 3 ayı aşmayacak süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ergün KaradağTecavüz
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