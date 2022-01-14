70 yaşındaki kadını dolandıranlara 3 gün tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Telefon dolandırıcılığı suçlamasıyla Girne Kaza mahkemesine çıkarılan Seda Altundağ, Sema Türkan Aziz Altundağ, Sinan Emre Altundağ, soruşturma amaçlı 3 gün poliste kalmasına karar verildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 24 Aralık 2021 tarihinde, Girne'de sakin 70 yaşlarındaki emekli bir kadın şahsı, ev telefonundan Türkiye hattı üzerinden arayan erkek bir şahsın, kendisini savcı olarak tanıttıktan sonra, kadın şahsa bankada bulunan parasının Fetö Terör örgütü tarafından kullanıldığını, bu sebeple parasını çekip Devlet güvencesine vermesi yönünde telkinde bulunmasının ardından, kadın şahsın korkup ilgili bankaya giderek hesapta bulunan parasını çektiğini söyledi. Polis, ardından, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şahsın belirttiği bir adreste kendisini bekleyen şahsa söz konusu parayı teslim etmek üzere gittiğinde dolandırılmak üzere olduğunu anlaması üzerine parayı teslim etmeyip olayı polise bildirdiğini açıkladı. Polis, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen dört kişinin bugün tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.