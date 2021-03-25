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7 zanlı mahkemedeydi

Lefkoşa’da kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçerken yakalanan Somali uyruklu 5, İngiliz uyruklu 2 zanlı bugün teminat talebiyle Askeri Mahkemeye çıkarıldı.

25 Mart 2021 Perşembe 20:27
7 zanlı mahkemedeydi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçerken yakalanan Somali uyruklu 5, İngiliz uyruklu 2 zanlı bugün teminat talebiyle Askeri Mahkemeye çıkarıldı.

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Mahkemede mesel i ilgili şahadet veren polis memuru, toplam 7 zanlının “Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etmek, Sokağa Çıkma Yasağına Aykırı Hareket Etmek”suçlarından methalder olduğunu söyledi.  Polis, Somali uyruklu Fadumo Ahmed Aden Hamse Abdı Esse, Asha Abdi Mohamed Amın İbrahim İsmail, Madıno Mohamed Mohamud Sadaq Salah Abdi, Fadumo Ahmed Elmi Mahah Abdullahı Osman, Ramla Sharıf Osman Abdulkadir Ahmed Adawe’nin 23.03.2021 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa’da Birinci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinden, yetkili makamdan izin almaksızın gizlice Lefkoşa’da Yiğitler Burcu civarından Güney Kıbrıs’a geçmek istedikleri sırada Barış Gücü askerleri tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis, Somali uyruklu 5 zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu 5 zanlının 8 Mart tarihinde öğrenci izniyle KKTC’ye geldiklerini, 14 gün karantinada kaldıktan sonra çıktıklarını ve bir gün sonra yasa dışı yollardan güneye gitmeye çalıştıklarını ifade etti.

Polis, zanlıların sadece kayıt yaptırdıklarını ancak muhaceret izni almadıklarını, dolayısıyla KKTC’de yasal statüleri olmadığını söyledi.

İngiliz uyruklu Ben James Hines ile Benjamın Jacob Radford’un ise 24 Mart 2021 tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı civarından KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtikleri esnada görevli polisler tarafından yakalandıklarını açıkladı. Polis, İngiliz uyruklu iki zanlının aynı zamanda KKTC vatandaşı da olduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme Somali uyruklu zanlıları bir ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.

İngiliz uyruklu zanlılar ise 2’şer bin TL nakit teminat yatırmaları ve her biri için bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalamaları şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen Ben James Hines 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.

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