7 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne- Alsancak'ta bir şahsa ait araziyi sahte vekâletnameyle satarak, 289 bin 300 sterlin temin eden sanık Enver Yücel bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 7 yıl hapse mahkûm edildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'nın baktığı davada sanık hakkındaki kararı Başkan Gazi okudu.

Kararı okuyan Başkan Gazi, Yücel’in “Evrak Sahteleme”, “Sahte Evrağı Tedavüle Sürme” ve “Sahtekârlıkla Para Temini” suçlarından yargılandığını belirtti.

Gazi, sanığın 3 Ağustos 2017 tarihinde Alsancak Bölgesi’nde C.K. isimli kadına ait yedi dönüm araziyi sahte evraklar düzenleyerek satıp, 289 bin 300 Sterlin parayı sahtekârlıkla temin ettiğini belirtti. Gazi, sanığın bir inşaat şirketine araziyi sattıktan sonra Güney Kıbrıs’a kaçtığını ve kaçak olarak geri gelince yakalandığını aktardı.

Gazi, sanığın 28 Şubat 2018 tarihinden beridir cezaevinde yargılanmayı beklediğini ifade etti.

Müştekinin tazmin edilmediğini kaydeden Gazi, bu tür suçların kamu yararı gereği hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Gazi, mülkiyet hakkının kutsal olduğunu belirterek, bu hakkın ihlal edilmesine müsamaha gösterilemeyeceğini dile getirdi. Gazi, sanığın yargılandığı davalardan suçlu bulup 7 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.