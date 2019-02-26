Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105082
ALTIN
226.371
DOLAR
5.3053
STERLİN
7.0336
EURO
6.0338
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bakanlar Kurulu toplandı
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
KTHY davasıyla ilgili kararın 6 Mart’ta okunması bekleniyor
TARAFLAR 15 MİLYON TL’LİK TEKLİFTE...
banner282
Flaş Haber
Genç kadın aranıyor!
Kapat

7 yıl hapis yatacak

7 yıl hapis yatacak

26 Şubat 2019 Salı 17:27
7 yıl hapis yatacak

7 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne- Alsancak'ta bir şahsa ait araziyi sahte vekâletnameyle satarak, 289 bin 300 sterlin temin eden sanık Enver Yücel bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 7 yıl hapse mahkûm edildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'nın baktığı davada sanık hakkındaki kararı Başkan Gazi okudu.

Kararı okuyan Başkan Gazi, Yücel’in “Evrak Sahteleme”, “Sahte Evrağı Tedavüle Sürme” ve “Sahtekârlıkla Para Temini” suçlarından yargılandığını belirtti.

Gazi, sanığın 3 Ağustos 2017 tarihinde Alsancak Bölgesi’nde C.K. isimli kadına ait yedi dönüm araziyi sahte evraklar düzenleyerek satıp, 289 bin 300 Sterlin parayı sahtekârlıkla temin ettiğini belirtti. Gazi, sanığın bir inşaat şirketine araziyi sattıktan sonra Güney Kıbrıs’a kaçtığını ve kaçak olarak geri gelince yakalandığını aktardı.

Gazi, sanığın 28 Şubat 2018 tarihinden beridir cezaevinde yargılanmayı beklediğini ifade etti.

Müştekinin tazmin edilmediğini kaydeden Gazi, bu tür suçların kamu yararı gereği hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Gazi, mülkiyet hakkının kutsal olduğunu belirterek, bu hakkın ihlal edilmesine müsamaha gösterilemeyeceğini dile getirdi. Gazi, sanığın yargılandığı davalardan suçlu bulup 7 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Enver YücelSahte Vekaletname
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Bostancıoğlu 5 ay hapis yatacak
Bostancıoğlu 5 ay hapis yatacak
4 yıl hapis yatacak
4 yıl hapis yatacak
Sanal bet zanlıları 3 gün tutuklu
Sanal bet zanlıları 3 gün tutuklu
Fatih Terim uyuşturucudan 15 ay hapis yatacak
Fatih Terim uyuşturucudan 15 ay hapis yatacak
Gültekin ve Kurukızılcık tutuksuz yargılanacak
Gültekin ve Kurukızılcık tutuksuz yargılanacak
Otel odasında canına kıydı
Otel odasında canına kıydı
Eski eşini darp etti
Eski eşini darp etti
Kazdığı kuyuya kendisi düştü
Kazdığı kuyuya kendisi düştü
81 gram hintkeneviri ithaline caydırıcı ceza
81 gram hintkeneviri ithaline caydırıcı ceza

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim