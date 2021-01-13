Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet erken seçim için Ankara’dan yetki aldı mı?
Hükümet erken seçim için Ankara’dan...
Gaflet ve dalalet
Gaflet ve dalalet
Erken seçim olmaz, çünkü...
Erken seçim olmaz, çünkü...
Kıbrıs’ın siber kahramanları
Kıbrıs’ın siber kahramanları
banner376
Flaş Haber
Mutluyaka çemberinde kaza!
Kapat

7 soygun zanlısı tutuksuz yargılanacak!

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, ciddi darp, kasti hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddın Sassı Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeıtí, Abdulhamıd Mustafa Almetsho. Abdulhamıd Mohedın Abdulrazag Arıft, Abdalla Abdussalam Abdalla Mohamed ve Ayoub Khamis Mohamed Aghnaiya tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 12:00
7 soygun zanlısı tutuksuz yargılanacak!
banner337
banner351

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Okan Özkoçak olayla ilgili bulguları aktardı.

banner341
Özkoçak huzurda bulunan zanlılar Ayoub Khamis Mohamed Aghnaiya, Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddın Sassı Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeıtí, Abdulhamıd Mustafa Almetsho, Abdulhamıd Mohedın Abdulrazag Arıft ve Abdalla Abdussalam Abdalla Mohamed Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun, Ciddi Darp ve Kasti Hasar suçlarından methaldar olduklarını söyledi.

Polis 1 Ocak 2021 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Ortaköy'de faaliyet gösteren Burger King isimli iş yerinin önünde Lefkoşa'da sakin müşteki Monaf Alhakim’i ciddi bir şekilde darp edip kullanımında bulunan JK 865 Plakalı mavi renk Peugeot marka aracın ön iki lambası, arka iki lambası, arka bagaj kısmı ve her iki dikiz aynası kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra adı edilenin tasarrufunda bulunan 150 TL nakit parası ve Xiaomi marka cep telefonu zor kullanarak alınıp soygun suçunu işlediklerini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak incelenen kamera görüntülerinde zanlıların tespit edildiğini ve 7 kişinin tutuklandığını, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak etki etme olasılıkları bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması ve her zanlının 6 bin TL nakit teminata yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Monaf AlhakımOrtaköy Soygun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cemal Hayırsever tutuksuz yargılanacak
Cemal Hayırsever tutuksuz yargılanacak
Noman Ahmad Malik tutuksuz yargılanacak
Noman Ahmad Malik tutuksuz yargılanacak
Erkan Eğmez teminata bağlandı
Erkan Eğmez teminata bağlandı
Ylyas Aralov 6 gün daha poliste tutuklu kalacak
Ylyas Aralov 6 gün daha poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 2 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 2 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı 3 kişinin tutukluluğu 6 gün uzatıldı
Uyuşturucu zanlısı 3 kişinin tutukluluğu 6 gün uzatıldı
Tasarrufunda 25 gr hint keneviri ve 1 gr kokain bulunan şahıs tutuklandı
Tasarrufunda 25 gr hint keneviri ve 1 gr kokain bulunan şahıs tutuklandı
Narkotik Polisi'nden "Noel Baba" operasyonu
Narkotik Polisi'nden "Noel Baba" operasyonu
Uyuşturucu haberleri
Uyuşturucu haberleri

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim