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7 metre yükseklikten beton zemine düşen kişi ağır yaraldı
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7 metre yükseklikten beton zemine düşen kişi ağır yaraldı

7 metre yükseklikten beton zemine düşen kişi ağır yaraldı

13 Ocak 2020 Pazartesi 16:10
7 metre yükseklikten beton zemine düşen kişi ağır yaraldı

13,01,2020 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Açıkgöl Sokak 25 İrfan Apartmanı No: 10 adresinde sakin Şükrü Alper KAÇMAZ (E-22) ikametgahının anahtarını kaybettiği gerekçesi ile ikametgahına girmek için binanın balkonuna çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 7 metre  yükseklikten beton zemin düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Şükrü Alper KAÇMAZ kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantolu Devlet Hastanesinde gördüğü ilk yardım tedavisine müteakip Yakındoğu Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altında alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Yüksekten Düşmeşükrü Alper Kaçmaz
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