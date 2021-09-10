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7 gün tutuklu kalacak

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Maksudur Rahman bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

10 Eylül 2021 Cuma 20:22
7 gün tutuklu kalacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Maksudur Rahman bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlı Maksudur Rahman’ın Girne Adli Şube’ye gelerek, ülkesi Bangladeş’e gönderilmeyi istediğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde 1 Nisan 2021 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldığının belirlendiğini ifade etti. Zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, iki kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın ve ihraç işlemlerinin sürdüğünü belirterek, ek süre istedi. Mahkeme zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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