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7 gün daha tutuklu kalacaklar

Marmara bölgesinde Haziran ayı içerisinde gerçekleşen ev açma meselesi ile ilgili olarak aranan kadınlardan üçü Ercandan giriş yaparken tutuklandı. Zanlılar Sevim Çiftyürek, Sultan Durmazer, Seycan Arıkan yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 15:17
7 gün daha tutuklu kalacaklar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Marmara bölgesinde Haziran ayı içerisinde gerçekleşen ev açma meselesi ile ilgili olarak aranan kadınlardan üçü Ercandan giriş yaparken tutuklandı. Zanlılar Sevim Çiftyürek, Sultan Durmazer, Seycan Arıkan yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı. Polis, zanlılar Sevim Çiftyürek, Sultan Durmazer, Seycan Arıkan’ın Ev açma, sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2 Haziran 2022 tarihinde öğle saatlerinde Marmara’da bir ikametgâha doğuya bakan ahşap kapısının biri aranan dört zanlının hasar yapmadan eve girip, 18 adet ziynet eşyası ve 2 swaroski takının çalındığını anlattı. Polis, 4 kadın zanlının kimliğinin 4 Haziran’da tespit edildiğini ve yurtdışına çıkış yaptıklarının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlılardan üçünün 28.07.2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yapıp, tutuklandığını anlattı. Polis, zanlıların özellikle Marmara bölgesinde zorlanan kapılarla ilgili gelen şikâyetlerle bağlarının araştırılacağını, altınlarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek, zanlıların 7 gün daha  tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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