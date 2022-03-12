7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen katle teşebbüs, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Şevket Aytuğ Tuyku dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Müfettiş Üzeyir Koçer, olayın 3 Mart 2022 tarihinde, saat 00.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Üzeyir Koçer, Şevket Aytuğ Tuyku’nun dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Fırat Ayabe’ye 3 el ateş ettiğini ifade etti. Üzeyir Koçer, yapılan şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını söyledi. Müfettiş Üzeyir Koçer, olayda kullanılan silahın henüz bulunamadığını ancak olay yerinde 9 mm silaha ait bir adet boş kovan bulduklarını söyledi. Koçer, silahın arandığını açıklarken, zanlının ateş edip etmediğini incelemek için alınan swap örneği sonucunun henüz gelmediğini ifade etti. İncelenecek kamere görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirten Koçer, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahaddeti değerlendiren mahkeme talebi onaylayarak zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.