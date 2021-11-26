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7 gün daha tutuklu kalacak

Çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanan öğretmen Mustafa Kadir bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

26 Kasım 2021 Cuma 18:32
7 gün daha tutuklu kalacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanan öğretmen Mustafa Kadir bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru Muhammet Ercan zanlının 21 Eylül-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Girne bölgesinde özel ders verdiği 10 yaşındaki erkek çocuğun cinsel organını okşadığını, kalçalarını ellediğini söyledi. Polis, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Denetleme Kurulu üyesi Doktor Havva Dağseven ile çocuğun annesinin 22 Kasım’da yaptığı şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, çocuğun ifadesinin de sosyal hizmet uzmanı eşliğinde alındığını belirtti.

Zanlının tutuklandığını kaydeden polis, Atatürk İlkokulunda görev yaptığını söyledi. Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

 Polis, bu süre içerisinde ifadeler aldıklarını söyledi. Polis, cinsel saldırıya uğrayan çocuğun psikolojik kontrolden geçirileceğini, doktor raporu beklendiğini ifade ederek, 7 gün ek süre istedi.

Yargıç Hazan Aksun zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 26.11.2021 19:52
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kadir
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