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7 gün daha tutuklu kalacak

Ülkemize Kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı Osarodion Thomson Ewemade bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Haziran 2021 Cuma 19:25
7 gün daha tutuklu kalacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ülkemize Kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı Osarodion Thomson Ewemade bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yaşar Pöge  olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Osarodion Thomson Ewemade’nin 15 Haziran 2021 tarihinde Girne'de meydana gelen "KKTC İkamet İzinsiz Bulunmak" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis 15Haziran 2021 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Girne'de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde yapılan kontrolde Girne'de sakin Osarodion Thomson Ewemade'nin 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren KKTC'de herhangi bir yasal statüsü olmaksızın ikamet etmekte olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının ihraç işlemlerinin devam ettiğini, ayrıca akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair araştırma yapıldığını ifade ederek, doktor kontrolünden geçirileceğini söyledi. Polis, bu kapsamda zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Osarodion Thomson Ewemade
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