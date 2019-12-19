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7 bin 500 Sterlin için başını yaktı!
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7 bin 500 Sterlin için başını yaktı!

7 bin 500 Sterlin için başını yaktı!

19 Aralık 2019 Perşembe 19:18
7 bin 500 Sterlin için başını yaktı!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de bir emlak şirketinde satış danışmanı olarak çalışan Türkmenistanlı Nasiba Avezmetova, kiracılardan topladığı paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlı bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 2016-2019 yılları arasında, Çatalköy’de faaliyet gösteren Nort Shore isimli emlak şirketinde satış görevlisi olarak çalışan zanlının, şirkete ait dairelerde bulunan kiracılardan tahsil ettiği 7 bin 500 Sterlin parayı muhasebeye teslim etmeyerek çaldığını söyledi. Zanlının şikayet üzerine dün tutuklandığını kaydeden polis, miktarın artabileceğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
Nasiba AvezmetovaEmlak şirketi
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