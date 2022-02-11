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7 ay beleş hapis yattı

11 Şubat 2022 Cuma 17:23
7 ay beleş hapis yattı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Temmuz 2021 tarihinde meydana geldiği iddia edilen soygun, ciddi darp suçları ile ilgili olarak tutuklu olarak 7 aydır yargılanmayı bekleyen Geraldine Ronel Mbaibikeel’in avukatlığını Hüseyin Koralp’ın üslenmesi üzerine yapmış olduğu savunmalar ve girişimler üzerine yargılanma süreci başlayan sanık aleyhine şikâyetçi olan müşteki Emmanuel Okorite Sampson’un mahkemede sanık aleyhinde şikâyeti olmadığı ve yanlış anlaşılma olduğuna dair beyanları üzerine dosyayı yeniden değerlendiren savcılık davayı ileri götürmeyerek takipsizlik dosyaladı. Bu kararın ardından Geraldine Ronel Mbaibikeel 7 ayın ardından serbest bırakıldı.

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Son Güncelleme: 11.02.2022 17:38
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