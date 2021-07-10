banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
10 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
10 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Gerçek intihar bu olur!
Gerçek intihar bu olur!
Yine uçuşa geçtiler…
Yine uçuşa geçtiler…
banner376
Flaş Haber
99'u yerel 126 vaka
Kapat

6 uyuşturucu zanlısı mahkeme huzuruna çıkarıldı

Hamitköy’de alınan ihbar üzerine narkotik polisinin yaptığı operasyonda satışa hazır olarak paketlenmiş hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler bulunarak zanlılar Dylan Tapıwa Mupfurutsa, TafadzwavInnocentMutsıgwa, Keııche Chashe Murembwe, Lana Naima Hassen, Dion Zvikomborero Mtandwa ve Kudakwashe Chrıspen Huni’nin tutuklanmasının ardından dün bağlantısı görülen zanlı servet Bozlar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:12
6 uyuşturucu zanlısı mahkeme huzuruna çıkarıldı

(Kamalı Haber) –

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir ı mesele ile ilgili olguları aktardı. Kurtbir zanlıların “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri Alma, Verme ve Tasarruf” suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis 8 Temmuz 2021 tarihinde saat 18.45 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda ZLZ 486 plakalı araç içerisinde tespit edilen zanlılar Dylan Tapıwa Mupfurutsa’in tasarrufunda yaklaşık 35 gram,  Tafadzwa Innocent Mutsıgwa’nin tasarrufunda yaklaşık 15 gram ve KeııcheChasheMurembwe’nin tasarrufunda yaklaşık 12 gram ağırlığında, araç içerisinde de 7 gram ağırlığında satışa hazır vaziyette Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Kağan Kurtbir başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Mupfurutsa’nın Lefkoşa’daki ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis zanlının ayrıca konu maddeler ile ilgili olarak vermiş olduğu ifadesinde söz konusu maddeleri ayni gün Taskınköy - Lefkoşa’da Kudakwashe Chrıspen Huni’ den aldığını belirtmesi üzerine zanlı Huni ikametgâhında tespit edilerek tutuklandığını ve yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktardı. Polis zanlı Huni’den yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi aldığı kişinin Lefkoşa da sakin zanlı Servet BOZLAR olduğunun tespit edildiği ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis ekibi tarafından Servet BOZLAR ‘ın Lefkoşa'da kalmakta olduğu ikametgahına gidildiği esnada kapının önünde oturmakta olan Servet BOZLAR’ın, Polisleri görmesi üzerine elinde tutmakta olduğu 1 adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sigarayı attığı sırada suçüstü yakalandığını mahkemeye aktardı. Polis meselenn geniş kapsamlı sürdüğünü alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini bu bağlamda zanlının ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

banner341
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Son Güncelleme: 10.07.2021 16:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yusuf Kısa mahkemeye çıkarıldı
Yusuf Kısa mahkemeye çıkarıldı
17 mülteci mahkemeye çıkarıldı
17 mülteci mahkemeye çıkarıldı
Rulo balyalar zarar gördü
Rulo balyalar zarar gördü
Forklift geri devrilip elektrik tellerine çarptı
Forklift geri devrilip elektrik tellerine çarptı
Lefkoşa'da 45 iş yerine denetim
Lefkoşa'da 45 iş yerine denetim
Yayla Köyü'nde ölümlü trafik kazası
Yayla Köyü'nde ölümlü trafik kazası
34 kişi yasağı ihlal etti!
34 kişi yasağı ihlal etti!
Dükkan açma ve hırsızlık
Dükkan açma ve hırsızlık
Eşyaları arasında patlayıcı madde bulundu
Eşyaları arasında patlayıcı madde bulundu
Ani ölüm!
Ani ölüm!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim