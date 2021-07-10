6 uyuşturucu zanlısı mahkeme huzuruna çıkarıldı

(Kamalı Haber) –

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir ı mesele ile ilgili olguları aktardı. Kurtbir zanlıların “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri Alma, Verme ve Tasarruf” suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis 8 Temmuz 2021 tarihinde saat 18.45 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda ZLZ 486 plakalı araç içerisinde tespit edilen zanlılar Dylan Tapıwa Mupfurutsa’in tasarrufunda yaklaşık 35 gram, Tafadzwa Innocent Mutsıgwa’nin tasarrufunda yaklaşık 15 gram ve KeııcheChasheMurembwe’nin tasarrufunda yaklaşık 12 gram ağırlığında, araç içerisinde de 7 gram ağırlığında satışa hazır vaziyette Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Kağan Kurtbir başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Mupfurutsa’nın Lefkoşa’daki ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis zanlının ayrıca konu maddeler ile ilgili olarak vermiş olduğu ifadesinde söz konusu maddeleri ayni gün Taskınköy - Lefkoşa’da Kudakwashe Chrıspen Huni’ den aldığını belirtmesi üzerine zanlı Huni ikametgâhında tespit edilerek tutuklandığını ve yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktardı. Polis zanlı Huni’den yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi aldığı kişinin Lefkoşa da sakin zanlı Servet BOZLAR olduğunun tespit edildiği ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis ekibi tarafından Servet BOZLAR ‘ın Lefkoşa'da kalmakta olduğu ikametgahına gidildiği esnada kapının önünde oturmakta olan Servet BOZLAR’ın, Polisleri görmesi üzerine elinde tutmakta olduğu 1 adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sigarayı attığı sırada suçüstü yakalandığını mahkemeye aktardı. Polis meselenn geniş kapsamlı sürdüğünü alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini bu bağlamda zanlının ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.