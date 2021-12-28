6 mültecinin GKRY’ne kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

(28-12-2021...MHA) 27.12.21 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Çayönü köyünün güneyinde beraberinde bulunan 6 kişiyi maddi olanak sağlamak maksadıyla kullanımındaki aracıyla bahse konun yere götürüp 1’inci derecede askeri yasak bölgeyi ihlallerine ve GKRY bölgesine geçmelerine yardımcı olduğu iddiasıyla ayni gün H.D isimli şahıs derdest emri gereği polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 28.12.21 tarihinde “insan kaçakçılığı” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Cafer Erenköylü, zanlının henüz tespit edilemeyen 6 kişiyi maddi olanak sağlamak maksadıyla kullanımındaki aracı ile 1’inci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmelerine ve GKRY bölgesine geçmelerine yardımcı olduğu gerekçesiyle derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Tutuklanan zanlının kullanımındaki aracına ve tasarrufunda bulunan 8400 TL nakit paraya emare olarak el konduğuna dikkat çeken tanık, zanlının beyana dayalı gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Zanlının tasarrufunda bulundurduğu cep telefonunun mahkeme emriyle el konulduğunu ve incelenmek üzere data şubesine gönderildiğini ve GSM operatörüne yazı yazıldığını belirten tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)