6 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Alsancak’ta evinde hintkeneviri yetiştiren Ferdi İyigün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Güçlüer'den oluşan heyetin baktığı davada sanık 6 ay hapse mahkum edildi. Ağır ceza mahkemesi, kararında uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına dikkat çekerek, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Sanığın tasarrufunda bulunan bir kök hintkenevirinin az miktar olduğunu kaydeden heyet, bu nedenle kısa süreli hapis cezası verdiklerini belirtti. Heyet, sanığı yargılandığı uyuşturucu madde hintkeneviri ziraat suçundan 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Narkotik polis, 15 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.30 sıralarında, Alsancak’ta sanığa ait evde saksı içerisinde ekili bir kök hintkeneviri bitkisi bulmuştu. Sanık soruşturmanın ardından 21 Ağustos’ta yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.