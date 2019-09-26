banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102390
ALTIN
275.486
DOLAR
5.6673
STERLİN
7.0072
EURO
6.2134
Sahte doktor tutuksuz yargılanacak
SAHTE DOKTOR TUTUKSUZ YARGILANACAK
6 ay hapis yatacak
6 AY HAPİS YATACAK
Yeşilyurt'ta trafik kazası...
İKİ KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
Mağusa'da ateşli gece! Araçlar küle döndü
MAĞUSA'DA ATEŞLİ GECE!
banner306

6 ay hapis yatacak

6 ay hapis yatacak

26 Eylül 2019 Perşembe 15:12
6 ay hapis yatacak

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı’ndan sahte kimlikle çıkış yapmak isterken tutuklanan Eddi Zemsang, 6 ay hapis cezası aldı.

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği suçların ciddiyetine vurgu yaptı. Sağer, sanığın benzeri suçları işlediği bir dosyası daha olduğunu söyledi. Sağer, sanığın devletin görevli resmi memurlarını kandırmasını aleyhine değerlendirildiğini belirtti.  Sağer, sanığın suçunu kabul edip, adaletin erken tecellisine katkıda bulunmasını lehine değerlendirdiğini söyledi. Sağer, tüm hususlara değinip, sanığa 6 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
SahteKimlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte doktor tutuksuz yargılanacak
Sahte doktor tutuksuz yargılanacak
Mağusa'da ateşli gece! Araçlar küle döndü
Mağusa'da ateşli gece! Araçlar küle döndü
Alışveriş merkezinden aldığı eşyaları beyan etmeden dışarı çıkaran şahıs teminatta bağlandı
Alışveriş merkezinden aldığı eşyaları beyan etmeden dışarı çıkaran şahıs teminatta bağlandı
Bektaş, 4 ay hapis yatacak
Bektaş, 4 ay hapis yatacak
Buzdolabı yangına neden oldu
Buzdolabı yangına neden oldu
Beyköy ile Alevkayası arasında yangın çıktı
Beyköy ile Alevkayası arasında yangın çıktı
Kanunsuz avlanan şahıs tutuklandı
Kanunsuz avlanan şahıs tutuklandı
Girne'de hırsızlık! Darp edip çantasını çaldı
Girne'de hırsızlık! Darp edip çantasını çaldı
Lefkoşa’da kundaklama: 1 tutuklu
Lefkoşa’da kundaklama: 1 tutuklu
Eşini darp edip ölümle tehdit etti
Eşini darp edip ölümle tehdit etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim