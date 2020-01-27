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6 araca çarpıp kaçan sürücü teslim oldu

Gazimağusa’da dün akşam 6 araca çarpıp kaçan sürücü Osman Kapısız kazadan 10 saat sonra bugün sabah saatlerinde polise giderek teslim oldu ve tutuklandı. Kanında 120 mlg alkol tespit edildi.

6 araca çarpıp kaçan sürücü teslim oldu

Gazimağusa’da dün akşam 6 araca çarpıp kaçan sürücü Osman Kapısız kazadan 10 saat sonra bugün sabah saatlerinde polise giderek teslim oldu ve tutuklandı. Kanında 120 mlg alkol tespit edildi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 13:25
6 araca çarpıp kaçan sürücü teslim oldu

Kazadan sonra içki içtiğini ve sonrasında  akıllandığı için polise teslim olduğu beyanında bulundu.  2 gün tutukluluk alındı.

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Kaza nasıl olmuştu?

Dün 17:45 sıralarında Gazimağusa'da 28. Tümen Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği meçhul KA 483 plakalı araç sürücüsü, cadde üzerinde seyrettiği sırada önce, o esnada cadde üzerinde dikkatsizce geri geri seyreden Gönül Süzen (K-22) yönetimindeki FJ 557 plakalı araca, ardından yine cadde üzerinde dikkatsizce geri geri seyreden Hacı Karadağ (E-26) yönetimindeki KZ 451 plakalı araca, akabinde yolun sağında park halinde bulunan NR 451 plakalı araca ve yoluna devam ederek cadde üzerinde karşı istikametten gelmekte olan Yahya Karabulut (E31) yönetimindeki JM 900 plakalı araca çarpıp aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan NR 451 plakalı araç ise önünde park halinde bulunan JF 547 plakalı araca çarptı. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Osman KapısızTrafik Kazası
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