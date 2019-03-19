53 gram uyuşturucu soruşturması

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Esentepe - Tirmen dağ yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Suçla bağlantılı tutuklanan S.D.(E-26) ile D.T. (E-41) bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları akataran poli, 19 Mart 2019 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Esentepe - Tirmen dağ yolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu S.D.(E-26)’ın tasarrufunda yaklaşık 53 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.Polis, S.D.’nin gözaltına alındığını, yapılan soruşturma sonucunda suçla bağlantısı tespit edilen D.T.’nin (E-41) tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, maddelerin analize gönderildiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.