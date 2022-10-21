banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KTEMB, elektrikli su ısıtıcıları konusunda uyardı
Ünal Üstel, Dilekkaya-Gaziköy yolunda incelemelerde bulundu
"Vatandaşımız yaşabilir durumda değil!"
"Vatandaşımız yaşabilir durumda değil!"
KKTC-Hatay deniz otobüsleri ne zaman başlayacak?
KKTC-Hatay deniz otobüsleri ne zaman...
İki mahkum Türkiye'ye iade edildi!
İki mahkum Türkiye'ye iade edildi!
banner405

507 gün kaçak kaldı

Ülkemizde 507 gündüz kaçak olarak bulunan ve önceki gün tespit edilerek tutuklanan zanlı Aaron Kalamba Kimwanga mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Ekim 2022 Cuma 15:56
507 gün kaçak kaldı

(Kamalı Haber) – Ülkemizde 507 gündüz kaçak olarak bulunan ve önceki gün tespit edilerek tutuklanan zanlı Aaron Kalamba Kimwanga mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, huzurda bulunan zanlı Aaron Kalamba Kimwanga (E-23) K.K.T.C'de İkamet izinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 19.10.2022 tarihinde saat 04:00 raddelerinde Lefkoşa Ortaköy'de tespit edilen Sanık Aaron Kalamba Kimwanga’nın yapılan muhaceret kontrolünde 507 gündür K.K.T.C'de İkamet İzinsiz olarak bulunduğunun tespit edilmiş olup suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının K.K.T.C'ye 31.03.2021 tarihinde 60 günlük öğrenci vizesi ile giriş yaptığını söyleyerek, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tilki 18 ay - Gökdeniz 24 ay hapis yatacak
Tilki 18 ay - Gökdeniz 24 ay hapis yatacak
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Pekar 4 gün daha tutuklu kalacak
Pekar 4 gün daha tutuklu kalacak
Elektrik kabloları kısa devre yaptı! Yangın çıktı
Elektrik kabloları kısa devre yaptı! Yangın çıktı
Toplam 51 emare mahkemeye sunuldu
Toplam 51 emare mahkemeye sunuldu
Tosunoğlu İhale kaybetmeyi hazmedemedi mi?
Tosunoğlu İhale kaybetmeyi hazmedemedi mi?
Narkotikten 'Kıskaç' operasyonu
Narkotikten 'Kıskaç' operasyonu
TEMİNATA BAĞLANDILAR
TEMİNATA BAĞLANDILAR
Hırsızlık davasındaki karar açıklandı
Hırsızlık davasındaki karar açıklandı
Sahte Evrak soruşturması sürüyor
Sahte Evrak soruşturması sürüyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim