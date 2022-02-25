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500.000 TL değerinde toplam 834 kilo Nargile tütünü tespit edilmişti

Tunar Gümrükleme LTD'ye ait iş yeri içerisinde bulunan MV 178 plakalı tırın arkasında bağlı 2727 R plakalı Dorse içerisine gizlenmiş vaziyette 500.000 TL değerinde toplam 834 kilo Nargile tütünü tespit edildi. Tunar Gümrükleme LTD direktörü zanlı-1 Faruk Yıldırım ve tır şoförü olan zanlı 2 Burhan Bayandursun tutuklandı ve bugün mahkemeye çıkarıldı.

25 Şubat 2022 Cuma 16:16
500.000 TL değerinde toplam 834 kilo Nargile tütünü tespit edilmişti

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tunar Gümrükleme LTD'ye ait iş yeri içerisinde bulunan MV 178 plakalı tırın arkasında bağlı 2727 R plakalı Dorse içerisine gizlenmiş vaziyette 500.000 TL değerinde toplam 834 kilo Nargile tütünü tespit edildi.  Tunar Gümrükleme LTD direktörü zanlı-1 Faruk Yıldırım ve tır şoförü olan zanlı 2 Burhan Bayandursun tutuklandı ve bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, 22.02.2022 tarihinde yurtdışından KKTC'ye giriş yapan MV 178 plakalı tırın arkasında bağlı bulunan 2727 R plakalı dorse içerisinde kaçak nargile tütünü olduğuna dair bir bilgi alındığını belirtti. Polis, aynı gün alınan bilgi üzerine bir polis ekibinin ve Kaçakçılıkla Mücadele Gümrük Şube Amirliği personeli tarafından Hamitköy'de faaliyet gösteren Tunar Gümrükleme LTD'ye ait iş yeri içerisinde bulunan MV 178 plakalı tırın arkasında bağlı 2727 R plakalı Dorse içerisine gizlenmiş vaziyette 500.000 TL değerinde toplam 834 kilo Nargile tütünü tespit edildiğini anlattı. Polis, akabinde söz konusu tütünün KKTC'ye ithalatçısı olan Tunar Gümrükleme LTD direktörü zanlı-1 Faruk Yıldırım ve tır şoförü olan zanlı 2 Burhan Bayandursun’un derdest emri gereği tutuklandıklarını ve nargile tütünlerinin MV 178 plakalı tırın arkasında bağlı 2727 R plakalı dorsenin emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, meselenin tahkikatının henüz yeni başladığını belirtip, zanlı-1 ve 2’nin mesele ile ilgili olarak birer gönüllü ifade verdiklerini anlattı. Polis, mesele le ilgili olarak, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların davalarında hazır bulunabilmeleri için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC’de muteber ikişer kefilin 100 biner TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 5’er bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Faruk YıldırımBurhan BayandursunTütün
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