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50 kilo bakır kablo hurdası çalmakla suçlanan şahıs yargılanmayı tutuksuz bekleyecek

18 Ocak 2021 Pazartesi 17:45
50 kilo bakır kablo hurdası çalmakla suçlanan şahıs yargılanmayı tutuksuz bekleyecek
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11.01.21 tarihinde Gazimağusa’da mandıralar bölgesinde bulunan ve T.U’ la ait ambarın kilitsiz kapısını açıp girmek suretiyle giriş sağlayan ve ambar içerisinde muhafaza edilen 2150 TL değerinde 50 kilo bakır kablo hurdasını sirkat eden Emre Erol şikâyet üzerine 15.1.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Ayni gün Gazimağusa kaza mahkemesinde bina açma ve sirkat suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti. Sürenin dolması üzerine zanlı bugün 18.01.21 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla yurt dışına çıkışı yasaklanarak teminata bağlandı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına yemin altında şahadet veren PM Engin Yıldız olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Yıldız şahadetinde 11.01.21 tarihinde Gazimağusa’ da mandıralar bölgesinde şikayetçiye ait ambarın kilitsiz kapısını açıp içeri giren zanlının ambar içerisinde muhafaza edilen2150 TL değerinde 50 kilo bakır kablo hurdasını sirkat ettiğini söyledi.

Olayın 15.01.21 tarihinde polisin bilgisine geldiğini ve zanlının ayni gün tespit edilerek tutuklandığını, gönüllü bir ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğini belirten PM Yıldız, bakır kabloların Gazimağusa serbest liman bölgesinde bulunan hurda şirketine sattığı konusunda zanlının beyanı olduğunu söyledi.

Zanlıya bugün itibarıyla işlemiş olduğu suçla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının kabul yönünde cevap verdiğini söyleyen tanık polis ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 2000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 40 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Emre ErolBakırKablo
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